Kinder Joy of Moving, riparte il Tour Bicimparo

ROMA (ITALPRESS) – Riparte il Tour Bicimparo Kinder Joy of Moving, che anche quest’anno vedrà impegnate, in stretta collaborazione, la Federazione Ciclistica Italiana e la Ferrero. Un’edizione, quella 2024, ancora più ricca di contenuti: partendo dal corretto uso della bicicletta per incentivare il movimento ed il gioco tra le giovani generazioni, quest’anno verranno affrontate anche tematiche quali l’inclusione, l’ambiente e la sicurezza stradale, tema quest’ultimo, che tocca molto da vicino tutti gli utenti della strada che utilizzano le due ruote.

A proposito di sicurezza stradale, il progetto potrà contare su un partner istituzionale: la Polizia di Stato.

Quest’anno il tour toccherà tutte le regioni italiane e, come lo scorso anno, sarà seguito da uno staff di tecnici, tutti laureati in scienze motorie ed esperti di ciclismo, che garantiranno la realizzazione di un format omogeneo sull’intero territorio nazionale. Le location identificate dalle società organizzatrici, con il supporto dei propri Comitati, garantiranno la possibilità di partecipare anche alle bambine ed ai bambini non ancora tesserati, coinvolgendo gli Istituti Scolastici presenti in loco.

Si partirà il 3 aprile dalla Puglia (Monopoli) per poi raggiungere la Sardegna (Cagliari) l’11 maggio. Ciascuno dei 20 eventi previsti sarà articolato in momenti diversi. La mattina sarà dedicata alle alunne ed agli alunni degli Istituti Scolastici delle vicinanze, che svolgeranno l’attività con biciclette e caschi messi a disposizione da Decathlon, anche quest’anno a supporto del progetto, su un percorso di abilità.

Il pomeriggio spazio invece ai tesserati (inclusi gli ID e i C21), che si cimenteranno nei 5 Settori di abilità per acquisire i punti necessari ad accedere alla successiva attività di gincana/sprint. La classifica finale determinerà la squadra che rappresenterà la regione nella prova conclusiva del progetto prevista il 21 giugno a Tarvisio, nell’ambito del Meeting Nazionale di Società per Giovanissimi.

I venti eventi del Tour Bicimparo Kinder Joy of Moving saranno arricchiti da altri 5 manifestazioni fieristiche e non solo, identificate dalla Commissione Attività di Promozione Ciclistica, che consentiranno a migliaia di bambine e di bambini di conoscere i segreti per utilizzare al meglio la bicicletta e – perchè no? – di entrare a far parte della famiglia del ciclismo.

Kinder Joy of Moving, il progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero, coinvolge oggi 2,6 milioni di bambini e ragazzi, in 28 Paesi del mondo “ed è in grado di avvicinare all’attività motoria bambini e famiglie in modo coinvolgente e gioioso, nella convinzione che un’attitudine positiva nei confronti del movimento e dello sport possa rendere i bambini di oggi adulti migliori domani”, si legge in una nota.

– Foto ufficio stampa Ferrero –

(ITALPRESS).