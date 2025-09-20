Kirk, Meloni: non cadremo in gioco sporco dei seminatori odio

Roma, 20 set. (askanews) – “Fin dagli anni della militanza giovanile ho sempre creduto che le idee non potessero vivere senza le azioni. Ho sempre pensato che sia doveroso battersi in prima persona per affermare la propria visione del mondo, assumendosi le responsabilità. E proprio per questo voglio rendere un sentito omaggio a Charlie Kirk, un giovane uomo coraggioso che ha pagato con la vita il coraggio delle sue idee e il prezzo della libertà”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all’evento Ecr ‘La destra che vince’.

“Il suo sacrificio – ha aggiunto – ci ricorda, ancora una volta, da che parte stanno la violenza e l’intolleranza. E voglio dire forte e chiaro a tutti i seminatori di odio, quelli che passano la loro esistenza a demonizzare l’avversario politico e poi a fare distinguo ipocriti giustificando persino i crimini più efferati, noi non cadremo nel loro gioco sporco, non consentiremo loro di trascinare le nostre nazioni in questa spirale di odio e violenza. Ma voglio anche dire, con la stessa fermezza, che non ci lasceremo intimidire e continueremo a combattere con la ‘forza tranquilla’ delle nostre idee”.