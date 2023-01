Klaebo vince la Pursuit 10 km TC, Pellegrino terzo

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il secondo posto nell’ultimo giorno del 2022, un altro podio nel primo giorno del 2023. Un grande Federico Pellegrino chiude al terzo posto la pursuit 10 km in tecnica classica maschile di Coppa del mondo a Val Mustair, in una gara pazzesca e tiratissima risoltasi solo al photofinish. Il norvegese Johannes Klaebo ha chiuso al primo posto col tempo di 25’55″5, confermandosi anche in testa alla classifica del Tour de Ski. L’azzurro ha disputato una gara di grandissima intelligenza tattica, non andando a correre rischi, ma procedendo con il proprio ritmo, fino quando l’altro norvegese Golberg si è riportato sula testa della corsa. Nel finale, mentre Klaebo ha tagliato comodamente il traguardo con 10″2 di distacco, Golberg ha provato a scrollarsi di dosso Pellegrino, ma l’azzurro ha mostrato tutta la sua maturità e il suo acume tattico, ingaggiando un duello rusticano con Golberg, risoltosi con la vittoria del norvegese di un soffio al fotofinish. Per Pellegrino si è trattato del secondo podio in carriera in una gara distance: un’altra perla in una stagione straordinaria che ha visto per il momento il poliziotto di Nus per ben cinque volte sul podio in gare di Coppa del mondo, oltre ad essere anche il 39esimo podio individuale del valdostano in carriera sul massimo circuito.

Bella rimonta di Francesco De Fabiani, che partito al 52esimo posto dopo la sprint di sabato 31 dicembre, è risalito fino alla 17esima piazza a 1’14” dalla testa. Bravissimo anche Dietmar Noeckler, risalito dall’84esimo posto fino alla 28esima posizione. Simone Mocellini ha terminato 42esimo, Elia Barp 47esimo, Paolo Ventura 49esimo, Giovanni Ticcò 61esimo, Mikael Abram 64esimo, Giandomenico Salvadori 67esimo e Davide Graz 74esimo.

Tiril Weng ha ottenuto il suo primo successo sul massimo circuito, conquistando la vittoria nella pursuit 10 km in tecnica classica femminile con una prova intelligente, ottenendo nel finale il successo in volata. Alle spalle della norvegese, prima col tempo di 28’51″3, la finlandese Kerttu Niskanen, capace di recuperare molte posizioni e terza la svedese Frida Karlsson.

Per quanto riguarda le italiane buona gara di Caterina Ganz, che ha concluso in 29esima posizione a 2’07” dalla testa, recuperando 7 posizioni rispetto alla sprint e togliendosi la soddisfazione di battere in volata la statunitense Jessie Diggins, che ha chiuso così 30^. Anna Comarella è arrivata 36^, dopo essere partita dalla 58^ piazza. Per lei distacco di 2’22”, un secondo davanti a Martina Di Centa 38esima, con Cristina Pittin 52^.

– foto Image –

