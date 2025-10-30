La detective zombie Mortina debutta su Rai Yoyo e RaiPlay

Roma, 30 ott. (askanews) – Una nuova e irresistibile protagonista è pronta a conquistare i piccoli spettatori: Mortina, la bambina zombie che ha già fatto innamorare milioni di lettori nel mondo, debutta in una nuovissima serie animata.

La serie prodotta da Cartobaleno (Italia) e Treehouse Republic (Irlanda) con la partecipazione di RAI Kids e RTÉ KIDS (Irlanda) è tratta dall’omonima serie di libri scritta e illustrata da Barbara Cantini, edita da Mondadori.

L’opera è co-finanziata dall’Unione Europea tramite il programma MEDIA, prodotta con il sostegno dei fondi per gli investimenti nell’audiovisivo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, del Governo dell’Irlanda e Screen Ireland. L’animazione è certificata secondo il disciplinare EcoMuvi per la sostenibilità ambientale.

I primi tre episodi verranno presentati in anteprima all’interno delle attività organizzate da Rai Kids in occasione del Lucca Comics & Games venerdì 31 ottobre alle ore 9.30 presso l’Auditorium San Girolamo. I primi 26 episodi da 12 minuti saranno disponibili in anteprima esclusiva su RaiPlay a partire da venerdì 31 ottobre alle ore 18.00 e dal 3 novembre la serie andrà in onda in prima TV su Rai Yoyo, dal lunedì al sabato alle ore 16.35. La serie animata è tratta dai libri scritti e illustrati da Barbara Cantini, editi da Mondadori.

Mortina è un vero caso editoriale internazionale: la serie di libri è stata tradotta in trenta Paesi e conta 600.000 copie vendute. La saga, composta da sei volumi principali, diversi speciali e spin-off, approda ora sul piccolo schermo con un mix di mistero, humor e tenerezza.

La serie racconta le avventure della giovane detective dalla pelle pallida, i capelli corvini e il sorriso contagioso che, però, non è una bambina come tutte le altre… è una zombie!

Mortina però non spaventa, ma con la sua simpatia e il suo cuore grande dimostra che la diversità è una ricchezza e non un difetto.

Ambientata nella straordinaria Villa Decadente, dove Mortina vive con la zia Dipartita, la serie segue le indagini della protagonista insieme alla sua “Squadra del Mistero”: il fedele levriero Mesto, il cugino sapientone Dilbert e gli amici vivi-vivi Nora e Leo.

Tra enigmi, strane creature e segreti nascosti, ogni episodio unisce umorismo a misura di bambino e temi universali come l’amicizia, l’accettazione di sé e il coraggio di essere diversi. Mortina insegna ad accettarsi con ironia e cuore, in modo giocoso e intelligente, regalando spunti di riflessione con inaspettata e “vitale” leggerezza. L’animazione in 2D della serie valorizza lo stile grafico poetico e gotico dei libri, con un linguaggio visivo che mescola fiaba e mistero.