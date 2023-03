La gamma di filtri abitacolo Bosch copre il 96% del mercato auto

MILANO (ITALPRESS) – Polveri sottili, allergeni e virus sono motivo di preoccupazione per un numero sempre maggiore di automobilisti che vorrebbero la migliore qualità dell’aria possibile all’interno dei loro veicoli. I filtri abitacolo Bosch rimuovono in modo affidabile le sostanze nocive e gli odori sgradevoli, garantendo un’aria pulita e fresca. Bosch ha costantemente ampliato la sua vasta gamma di filtri abitacolo per l’aftermarket e ora copre circa il 96% del mercato europeo dei veicoli, sia che si tratti di filtri standard, di filtri ai carboni attivi o del nuovo FILTER+pro. Anche per i veicoli ibridi ed elettrici la copertura del mercato è molto elevata, pari a circa il 93%. Per quasi tutti i clienti, quindi, le officine hanno il giusto filtro abitacolo Bosch. FILTER+ di Bosch, presente sul mercato da cinque anni, è stato notevolmente migliorato. Il nuovo FILTER+pro non solo agisce contro allergeni, pollini, polveri sottili, gas nocivi e batteri, ma è efficace anche contro virus e muffe.

Entro la fine del 2023, FILTER+pro sostituirà completamente il suo predecessore nella gamma Bosch. Con il filtro abitacolo Bosch FILTER+pro le officine sono ora in grado di offrire ai propri clienti un’ulteriore protezione per la salute degli occupanti del veicolo. I tre strati filtranti ben combinati del FILTER+pro riducono efficacemente la quantità di sostanze inquinanti all’interno dell’abitacolo. Uno speciale strato antimicrobico agisce contro virus e batteri, previene anche il formarsi di muffe e trattiene sia gli allergeni sia i pollini nel vello del filtro. Lo strato di carboni attivi neutralizza i gas nocivi e maleodoranti. Infine, uno strato di microfibra ultrafine separa oltre il 98% di tutte le particelle di polvere sottili e fuliggine. La confezione del nuovo FILTER+pro evidenzia chiaramente le funzioni e i vantaggi per i clienti delle officine. Per garantire l’efficacia del filtro, Bosch consiglia di sostituire i filtri dell’abitacolo ogni 15.000 chilometri o almeno una volta all’anno.

