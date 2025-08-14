La MotoGp riparte dall’Austria, Marquez sfida il tabù di Spielberg

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Dopo quasi un mese di sosta, il Motomondiale riparte dall’Austria per il tredicesimo appuntamento stagionale. Marc Marquez si presenta a Spielberg da leader della classifica piloti, a +120 punti sul fratello Alex, e forte di 19 vittorie su 24 uscite, tra Sprint e gara lunga, nel 2025. Il tracciato non è storicamente amico all’otto volte campione del mondo, che in Stiria non ha mai vinto in carriera. Quarto lo scorso anno in Ducati Gresini, il 32enne di Cervera al Red Bull Ring vanta come migliori risultati tre secondi posti conquistati nel 2017, 2018 e 2019 in Honda. “Proverò a lottare per vincere. Qui spesso sono arrivato secondo dietro a una Ducati, ora ho l’opportunità di vincere per la prima volta qui. Devo controllarmi e so di non poter essere il più veloce in pista in ogni sessione, ma cercherò di fare il massimo in ogni weekend”, le parole, in conferenza stampa, dello spagnolo, che ha svolto in settimana dei test in Ungheria al Balaton Park, tappa inserita quest’anno in calendario: “Sono state delle belle giornate. La pista è piccola ed è facile da imparare. È un tracciato diverso dagli altri e ci è piaciuto subito”.

Reduce dal quarto posto a Brno e da tre terzi posti nelle ultime quattro gare, l’altro ducatista Francesco Bagnaia va a caccia di un successo che manca dal Gran Premio di Austin (30 marzo), unico sorriso del 2025 del torinese. “È una pista dove mi sono trovato sempre bene. Ho vinto nelle ultime tre edizioni, ma non mi voglio porre obiettivi. Per tornare a vincere prima dovremo vedere cosa fare per essere competitivi. La moto va guidata in modo diverso. Non è stato facile accettarlo perché ho dovuto cambiare uno stile di guida che ho costruito per anni”, le dichiarazioni di Bagnaia, che ha vinto le ultime tre edizioni del Gran Premio d’Austria e ha le carte in regola per insidiare un apparentemente inattaccabile Marquez. Dopo le difficoltà di inizio stagione, l’Aprilia si è stabilmente assestata nelle posizioni di vertice della griglia. Secondo ad Assen e secondo a Brno, Marco Bezzecchi cerca conferme in una pista storicamente non favorevole per la moto italiana. “La pista propone staccate molto forti e che fanno parte del mio stile di guida. La location è fantastica e non vedo l’ora di tornare in sella alla moto”.

“Non ho obiettivi precisi per l’ultima parte di stagione. Abbiamo iniziato con qualche difficoltà, poi con gli aggiornamenti siamo migliorati tanto. Cercheremo di avvicinarci alle Ducati per lottare con loro in ogni weekend”, afferma il pilota Aprilia in conferenza stampa. Da Assen la Ktm ha cambiato faccia. Pedro Acosta si è spinto fino alla quarta posizione in Olanda per poi centrare a Brno il primo podio del suo 2025. Weekend di casa per la scuderia austriaca, che punta a proseguire sulla scia degli ottimi risultati ottenuti prima della sosta: “Spero che continueremo sulla scia degli ottimi weekend di Assen e Brno. Nelle FP1 capiremo a che punto siamo. Sappiamo quanto la Ducati sia forte e siamo a conoscenza dei nostri punti deboli”, conferma Acosta in conferenza stampa. Venerdì prima giornata in pista con le prove libere alle 10.40 e le Practice alle 14.55. Sabato dedicato a qualifiche (ore 10.45) e Sprint Race (14.55). Domenica alle 14 scatteranno i 28 giri, pari a 121,74 km, del Gran Premio d’Austria.

