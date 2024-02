La nuova Ford Mustang pronta a raggiungere l’Europa

ROMA (ITALPRESS) – Mustang si rinnova e proietta il suo status di icona americana verso il futuro, unendo un design contemporaneo allo stile inconfondibile che da 60 anni fa sognare gli appassionati di tutto il mondo. La nuova generazione della sportiva più venduta al mondo è pronta a raggiungere il mercato europeo ed è configurabile e ordinabile da oggi, anche in Italia, con prezzi a partire da 58.000 euro. La nuova Mustang esalta ulteriormente le prestazioni e porta l’esperienza di guida nella dimensione digitale, grazie a un cockpit che si avvale del celebre Unreal Engine, motore grafico popolarissimo nel mondo del gaming. “La nuova Mustang è tutto ciò che si aspetta da un’icona indiscussa – e andrà oltre ogni aspettativa. Una gamma di tecnologie digitali e connesse integra ed esalta le sue straordinarie prestazioni, per conquistare il cuore di un’intera nuova generazione di appassionati”, ha affermato Jon Williams, General Manager, Ford Blue, Europe.

La nuova Mustang mantiene la tradizione della doppia versione fastback e convertibile, con un nuovo carattere ispirato a sessant’anni di successi. Dalle scolpiture del cofano alle fiancate posteriori pronunciate, gli elementi che rappresentano la quintessenza Mustang trovano una nuova evoluzione mantenendo quell’identità potente che fa emozionare sin dalla prima versione del 1964. Un nuovo splitter anteriore e le minigonne laterali completano il trattamento aerodinamico, mentre i classici fanali posteriori a 3 barre si aggiornano alla tecnologia LED.

La versione convertibile è sinonimo di libertà e stile senza compromessi. Con il tetto chiuso, il comfort è assicurato dal trattamento isolante e dal rivestimento completo e al momento giusto può essere sollevato o abbassato in soli 8 secondi, meno del record mondiale sui 100 metri. L’ottimizzazione di meccanica e ingombri consente di ottenere il massimo dello spazio nel bagagliaio, che può contenere due intere sacche da golf.

All’interno, l’atmosfera è quella dell’abitacolo di un jet: il display è completamente digitale, con un quadro strumenti da 12,4 pollici e uno schermo centrale da 13,2 pollici orientato verso la postazione di guida. Il design è personalizzabile sia nei colori che nella grafica, grazie all’Unreal Engine e al display touch.

Ford ha raddoppiato la potenza di calcolo del sistema di infotainment SYNC 4, che si adatta dinamicamente per visualizzare le funzioni più utilizzate. L’integrazione Apple CarPlay e Android Auto è wireless, mentre la connettività 5G5 supporta lo streaming musicale attraverso il sistema audio B&O e la navigazione connessa al cloud per scaricare in tempo reale gli aggiornamenti sul traffico.

Il nuovo motore da 5,0 litri è progettato per offrire prestazioni e reattività che ci si aspetta da un V8 americano, portandole a livelli ancora più elevati. Un nuovo sistema di aspirazione con doppia presa d’aria consente di massimizzare l’afflusso d’aria, per una risposta più rapida, mentre un sistema di scarico attivo è in grado di intervenire su sound e volume per rendere più silenziosa la guida urbana e non disturbare i vicini di casa e offrire la massima libertà su strada aperta e in pista.

Fino a sei modalità di guida intervengono per regolare la risposta della vettura in ogni condizione e garantire sicurezza sul bagnato, divertimento sulle strade più emozionanti e prestazioni senza limiti in pista. E’ possibile selezionare le modalità Normal, Sport, Slippery, Drag e Track6, 7, oltre alla possibilità di personalizzare le impostazioni.

Il Performance Pack di serie restituisce controllo e coinvolgimento superiori, su strada o in pista. I freni Brembo e i cerchi in lega da 19 pollici offrono prestazioni e precisione, mentre un differenziale a slittamento limitato garantisce la migliore aderenza, in particolare nelle curve. Le sospensioni adattive MagneRide® opzionali verificano le condizioni della strada mille volte al secondo e modificano la loro configurazione in tempo reale per ottimizzare il comportamento dinamico e massimizzare il comfort.

Mustang Dark Horse1 è la base stradale sulla quale è costruito il programma motorsport Mustang. L’iconica pony car competerà nel 2024 in sei dei sette continenti, affrontando anche circuiti leggendari come Le Mans e Interlagos. Concepita per la pista ed esaltante su strada, la Mustang Dark Horse presenta elementi di design esclusivi unici che ne mettono in risalto il pedigree prestazionale, con un ampio spoiler posteriore fisso d’ispirazione racing, minigonne laterali e diffusore posteriore che elevano ulteriormente le prestazioni aerodinamiche.

La versione speciale del nuovo motore V8 da 5,0 litri offre ancora più potenza e può essere abbinata a un cambio automatico a 10 rapporti o a uno speciale cambio manuale a sei rapporti TREMEC. Sospensioni elaborate per la pista, impianto di raffreddamento ad alta resistenza e pneumatici Pirelli appositamente sviluppati, ne completano il carattere inequivocabilmente racing. La Mustang Dark Horse è disponibile anche con l’esclusiva tinta metallizzata Blue Ember, mentre gli interni presentano cuciture Indigo Blue e una finitura lucida metallizzata scura per creare un’atmosfera emozionante e avvolgente.

Foto: ufficio stampa Ford Italia

(ITALPRESS).