La smart home di Samsung, la parola d’ordine è interazione

Berlino, 6 set. (askanews) -Dalle lavatrici che riconoscono i vestiti alle tv sempre più definite e in contatto con l’utente. Samsung ha portato a Ifa 2025, la fiera tech di Berlino, la sua smart home del futuro dove la parola d’ordine è interazione. Ma perché l’esperienza sia più naturale un domani questa interazione sarà soprattutto vocale: non sarà più necessario impazzire dietro alle istruzioni o ai display, per quanto sempre più semplificati. Con un semplice comando vocale sarà possibile interagire con gli elettrodomestici, dal frigo alla lavatrice fino al televisore.La lavatrice Bespoke AI non solo risponde a richieste vocali quali aprire l’oblò o scegliere il programma più veloce. Da sola, grazie alle funzionalità AI, riesce a riconoscere i tessuti e il grado di sporco dei vestiti e in base a questo azionerà il programma più adatto, con beneficio per l’usura degli indumenti e notevole risparmio energetico. Lo stesso discorso vale per i frigoriferi e il cibo stipato all’interno.Ma passando ai televisori, il nuovo step per Samsung è anche qui l’interazione fra uomo e macchina. Con Vision Ai Companion la macchina è dotata di diverse intelligenze artificiali che trasformano la tv in un interlocutore cui chiedere durante la proiezione qualsiasi domanda, abbandonando il telefonino, per concentrarsi unicamente sul grande schermo.A proposito di interazione, il proiettore Premiere 5 può trasformare una scrivania o altre superfici in un touchscreen interattivo extralarge.