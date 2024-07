La Svizzera cade ai rigori, Inghilterra in semifinale

DUSSELDORF (GERMANIA) (ITALPRESS) – L’Inghilterra piega la Svizzera ai rigori e stacca il pass per la semifinale di Euro2024, dove incontrerà la vincente di Olanda-Turchia. Dopo un’iniziale fase di studio, la squadra guidata da Gareth Southgate prova a farsi vedere nella metà campo avversaria con una conclusione dalla distanza di Rice, che viene murata da Schar. Al 16′ Kane recupera un pallone perso da Akanji e serve Mainoo, che tenta il tiro verso la porta, ma trova l’opposizione della retroguardia biancorossa. La partita continua ad essere bloccata, ma al 28′ Saka salta un distratto Aebischer e lascia partire un cross insidioso, che viene respinto da Akanji. La manovra degli inglesi risulta molto lenta e prevedibile, soprattutto davanti ad una formazione solida ed organizzata come la Svizzera. La squadra arbitrale guidata da Daniele Orsato non assegna alcun minuto di recupero, così un primo tempo per nulla entusiasmante si conclude sul punteggio di 0-0. Nella ripresa il copione della gara non cambia, poichè le due compagini mantengono un approccio molto cauto. Al 57′ arriva la prima parata di Pickford, che blocca senza problemi un colpo di testa di Embolo su assist di Rodriguez. La formazione elvetica è quella che sembra più intraprendente e, dopo qualche tentativo, riesce a trovare il gol del vantaggio con Breel Embolo: l’attaccante mette a referto il tap-in decisivo su un traversone di Ndoye deviato da Stones. La rete subita scuote l’Inghilterra che, anche grazie ai cambi effettuati da Southgate, riesce ad acciuffare il pareggio con Bukayo Saka, autore di uno splendido sinistro a giro imprendibile per Sommer. Conclusi i 90′ sull’1-1, le due squadre tornano in campo per disputare i tempi supplementari. Nonostante il clamoroso palo colpito da Shaqiri a pochi secondi dal termine direttamente su calcio d’angolo, il punteggio resta in parità e si procede con i calci di rigore. A prevalere dal dischetto è l’Inghilterra, decisiva la parata di Pickford sul tentativo di Akanji: i vicecampioni d’Europa in carica prenotano un biglietto per la semifinale di mercoledì prossimo a Dortmund in attesa di sapere chi troveranno sulla loro strada fra Olanda e Turchia.

– foto Ipa Agency –

