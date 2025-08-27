La UAE Emirates vince la cronosquadre della quinta tappa della Vuelta, Vingegaard torna in maglia rossa

FIGUERES (SPAGNA) (ITALPRESS) – La Uae Team Emirates-XRG ha trionfato nella cronosquadre con partenza e arrivo da Figueres dopo 24.1 km, quinta tappa della Vuelta a Espana 2025. La formazione emiratina ha chiuso la prova col tempo di 25’26”, seconda la Visma|Lease a Bike, in ritardo di soli 8″. Buona prova per la Lidl-Trek di Giulio Ciccone, terza a 9″, quinta la Ineos di Filippo Ganna (al traguardo con un ritardo di 16″).

La prima prova prova contro il tempo nella corsa iberica ha dato segnali interessanti in vista delle prime salite, le due squadre più attese hanno risposto presente: in classifica generale il danese Jonas Vingegaard si riprende la maglia rossa. Durante la prova della Israel-Premier Tech un gruppo di attivisti pro-pal ha tentato di bloccare la squadra israeliana, ma dopo attimi di tensione la corsa è proseguita senza ulteriori conseguenze. Domani si torna in strada con la sesta frazione, la Olot-Andorra di 170.3 chilometri, una tappa dedicata agli scalatori con 3.475 metri di dislivello.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA QUINTA TAPPA

1. UAE Team Emirates-XRG in 25’26”

2. Team Visma|Lease a Bike a 8″

3. Lidl-Trek a 9″

4. Red Bull-BORA-hansgrohe a 12″

5. Ineos Grenadiers a 16″

6. Movistar Team a 17″

7. Decathlon AG2R La Mondiale Team s.t.

8. Q36.5 Pro Cycling Team a 22″

9. Groupama-FDJ a 24″

10. Lotto a 27″

LE CLASSIFICHE GENERALI

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma|Lease a Bike) in 16h11’24”

2. Juan Ayuso ESP (UAE Emirates-XRG) a 8″

3. Joao Almeida POR (UAE Emirates-XRG) s.t.

4. Marc Soler ESP s.t.

5. Giulio Ciccone ITA a 9″

6. David Gaudu FRA a 16″

7. Matteo Jorgenson USA s.t.

8. Jai Hindley AUS a 20″

9. Giulio Pellizzari ITA s.t.

10. Egan Bernal COL a 22″

MAGLIA A POIS (miglior scalatore)

1. Joel Nicolau Beltran ESP (Caja Rural-Seguros) 11 punti

2. Sean Quinn USA (EF Education-Easypost) 9

3. Alessandro Verre ITA (Arkea B&B Hotels) 8

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 78 punti

2. Ethan Kane Vernon GBR (Israel-Premier Tech) 76

3. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Deceuninck) 75

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)

1. Juan Ayuso ESP (UAE Emirates) in 15h11’32”

2. Giulio Pellizzari ITA (Red Bull-BORA) a 12″

3. Ben Tullet GBR (Visma|Lease a Bike) a 39″

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).