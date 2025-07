La vittoria di Sinner a Wimbledon: dal New York Times alla BBC i media incoronano l’azzurro

Roma, 14 lug. (askanews) – La storica vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon ha fatto il giro del mondo, dominando le prime pagine e i siti web delle principali testate internazionali. Il trionfo dell’azzurro sull’erba londinese, in particolare la rivincita contro Carlos Alcaraz, ha acceso i riflettori sulla sua ascesa, celebrando non solo il suo talento ma anche la sua determinazione. Analizziamo come la stampa estera ha raccontato l’impresa di Sinner, nazione per nazione.

Nel Regno Unito si parla dell’incoronazione di un campione. Le testate britanniche hanno accolto con entusiasmo la vittoria di Sinner, sottolineando la sua performance dominante e la sua forza mentale. The Telegraph: “Sinner schiaccia Alcaraz con la sua volontà di ferro”. Il quotidiano inglese ha messo in risalto il carattere e la grinta di Jannik come fattori decisivi nella vittoria contro lo spagnolo.

BBC: “Tutto tranne che semplice”. La BBC ha analizzato il percorso di Sinner verso il titolo, evidenziando come sia riuscito a superare la “brutale sconfitta” subita al Roland Garros contro Alcaraz.

Il Guardian ha paragonato Sinner a un “leone che torna a ruggire” per conquistare il suo primo Wimbledon, un’immagine potente che evoca la sua resilienza e forza. The Times: “Uno spietato Sinner interrompe la serie di sconfitte contro il suo grande rivale e conquista il suo primo titolo a Wimbledon”. Il prestigioso quotidiano ha enfatizzato la determinazione di Sinner nel battere Alcaraz e ottenere il suo primo Slam sull’erba.

In Spagna, l’attenzione si è divisa tra la delusione per la sconfitta di Alcaraz e il riconoscimento della superiorità di Sinner. El País: “Alcaraz perde la sua prima finale di un Grande Slam contro un Sinner ingiocabile”. Il principale quotidiano spagnolo ha titolato in prima pagina sulla sconfitta inaspettata del loro beniamino. Periódico de Catalunya: Il focus di questo quotidiano si è concentrato sulla “caduta di Alcaraz” e l’interruzione della sua striscia vincente, riconoscendo indirettamente il merito di Sinner. 20 Minutos: “Sinner detronizza Alcaraz”. Un titolo diretto che evidenzia il passaggio di consegne sul campo di Wimbledon.

Marca: “Continuerà…”, un titolo che suggerisce la prosecuzione della rivalità tra i due giovani campioni. AS: “Sinner è diventato impossibile”, riconoscendo l’incredibile livello di gioco raggiunto dall’italiano.

Mundo Deportivo: “Sinner detronizza Alcaraz”, un altro titolo che sottolinea il cambio al vertice. Sport: “Alcaraz spodestato a Londra”, enfatizzando la perdita del trono londinese da parte dello spagnolo. La Vanguardia: “Sinner batte Alcaraz a Wimbledon”, un titolo conciso che riporta l’esito della finale.

Anche oltreoceano, la vittoria di Sinner è stata vista come un momento significativo per il tennis. Il New York Times: “Una svolta sull’erba”. Il quotidiano americano ha celebrato la prima vittoria di Jannik a Wimbledon come un punto di svolta nella sua carriera e nel panorama tennistico. In Francia, la vittoria di Sinner è stata interpretata come una giusta rivincita dopo la sconfitta al Roland Garros. Le Temps: “Rivincita”. Il quotidiano francese ha celebrato il riscatto completo di Sinner, sottolineando la sua capacità di imparare dalle sconfitte.

L’Équipe: “Sinner ha avuto la sua rivincita”, un titolo che ribadisce il concetto di riscatto e la dolce vendetta dell’azzurro. Anche i Paesi Bassi hanno riconosciuto il talento e la grandezza di Sinner. Trouw: “Un nuovo principe a Wimbledon”.

Il quotidiano olandese ha usato questa metafora suggestiva per descrivere l’ascesa di Sinner al vertice del tennis. V: “Un grande sull’erba”. Il magazine olandese ha celebrato le qualità di Sinner su questa superficie. Anche se con un titolo non riportato, il fatto che il Times di Malta abbia dedicato la sua prima pagina alla foto di Sinner testimonia l’ampia risonanza internazionale del suo successo.