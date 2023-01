Lakers ko senza Lebron James, Banchero non basta a Orlando

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I Nuggets interrompono la serie positiva dei Lakers, i Magic perdono l’ennesima partita contro i Kings. Nella notte italiana sei le partite Nba disputate e tra i protagonisti c’è anche Paolo Banchero, il migliore dei suoi, ma ancora una volta la sua prestazione non è sufficiente per evitare la sconfitta di Orlando, ko sul parquet dei Sacramento Kings che si impongono 136-111. Il numero 5 dei Magic mette a referto 17 punti, 8 rimbalzi e 4 assist ed è il più prolifico dei suoi, anche se Franz Wagner e Fultz lo seguono a ruota con 16 punti a testa, mentre si ferma a 15 Carter Jr che aggiunge anche 7 rimbalzi al suo score. Dalla panchina arrivano anche i 14 punti di Suggs e i 12 di Moritz Wagner, ma Orlando perde ancora incassando la sconfitta numero 26 della stagione. Molto bene i Kings con tutto il quintetto in doppia cifra (più altri tre dalla panchina) e Harrison Barnes che chiude con 30 punti, mentre Sabonis va vicino alla tripla doppia (12 punti, 10 rimbalzi e 8 assist).

Privi di LeBron James, i Lakers vedono bloccarsi a 5 la striscia di vittorie consecutive, ma del resto era un ko da mettere in preventivo dal momento che di fronte c’erano i Nuggets, in testa a Ovest insieme ai Grizzlies. Denver si impone 122-109 in casa, con Jamal Murray che mette a reeferto 34 punti e Nikola Jokic che aggiunge alla collezionale stagionale un’altra tripla doppia da 14 punti, 16 assist e 11 rimbalzi. Per gli ospiti il migliore è Westbrook che, dalla panchina, chiude con 25 punti, 7 rimbalzi e altrettanti assist.

Nelle altre gare della notte vittorie per Memphis (121-113 su San Antonio), Pelicans (132-112 contro i Wizards con 34 punti per McCollum), Celtics (107-99 contro i Bulls con 32 punti per Tatum) e Bucks (111-107 su New York, ko nonostante i 44 punti di Brunson).

