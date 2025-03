Lancia e 1522 “Insieme per proteggere”, iniziativa dedicata alle donne

TORINO (ITALPRESS) – Da sempre Lancia si è schierata al fianco di cause culturali e civili di vario genere, contribuendo a creare un mondo migliore per le generazioni future. E oggi, con lo stesso spirito, presenta una nuova iniziativa di sensibilizzazione dedicata alle donne, con cui vuole far conoscere a un pubblico sempre più ampio il numero anti violenza 1522 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, completamente dedicato alle vittime di violenza e stalking.

Il 1522 è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, gratuito e garantisce pieno anonimato, offrendo supporto e assistenza a chiunque ne abbia bisogno, attraverso operatrici specializzate pronte ad ascoltare e aiutare. Il servizio è accessibile tramite chiamata telefonica o chat sul sito ufficiale, fornendo informazioni sui centri anti violenza e orientando le vittime verso percorsi di tutela e protezione. Declinata sui canali digital e OOH, l’emozionante campagna è stata sviluppata da Lancia in collaborazione con l’agenzia creativa 777 e si caratterizza per il claim “Insieme per proteggere”.

Al nuovo progetto ha aderito con entusiasmo l’attrice Cristiana Capotondi, costantemente impegnata in iniziative sociali a favore delle donne e già protagonista della campagna “Punch” realizzata dal marchio Lancia nel 2022. Allora l’opinione pubblica venne scossa dalle immagini forti, e al contempo eleganti, di un suggestivo cortometraggio che invitava tutti a impegnarsi nella diffusione di una cultura incentrata sui valori di amore e rispetto. Accanto all’attrice vi era una Lancia Ypsilon, da sempre un’icona di eleganza e personalità, che ha accompagnato generazioni di donne con stile e carattere, attraverso un legame indissolubile fatto di emozione, indipendenza e bellezza senza tempo.

La stessa call to action si ritrova nel nuovo video digital “Insieme per proteggere” diretto dal regista Ago Panini. Visibile al seguente link, il video apre con una raffinata sequenza che ci mostra gli interni della Nuova Lancia Ypsilon, l’erede dell’iconico modello, ma viene interrotta dall’esplosione di un airbag rosa ripreso in una slow motion estremamente elegante. Chiara ed efficace l’analogia tra i dispositivi di sicurezza presenti sull’auto e gli strumenti adatti a contrastare la violenza sulle donne, sottolineando l’importanza di fornire protezione e supporto adeguati a chi ne ha bisogno.

Oltre che nella pianificazione digitale, nel piano media curato da Starcom, l’immagine dell’airbag rosa campeggerà anche nelle grandi piazze italiane, quale affissione 3D di forte impatto visivo, facendo riflettere su un tema troppo spesso sottovalutato o ignorato. Il piano di affissione coinvolge 9 maxi impianti digitali 3D posizionati in punti strategici ad alto traffico, con 5 installazioni a Milano, tra cui The Corner, e 4 a Roma. La campagna sarà on air dal 7 sera al 15 marzo, portando il messaggio di Lancia in luoghi simbolici delle due città. A Milano, i maxi schermi illumineranno aree centrali come i Navigli e Corso Vittorio Emanuele, mentre a Roma saranno visibili in punti chiave come Via Piave, Via dei Romagnosi e Lungotevere Castel Sant’Angelo. Un’operazione di forte impatto visivo per sensibilizzare il pubblico su un tema che non può essere ignorato.

Infine, va sottolineato che Lancia e Differenza Donna collaboreranno anche nei prossimi mesi, proponendo una serie di appuntamenti di formazione su questo tema, sia in azienda sia presso le Case Lancia, ossia gli esclusivi showroom del brand in cui design, eleganza e comfort si fondono per creare un’atmosfera calda, accogliente e tipicamente italiana. Saranno quindi il luogo perfetto per affrontare il dramma della violenza di genere, sentendosi a casa, protetti e avvolti in un abbraccio di stile e raffinatezza. “Lancia è un brand storico, da decenni uno dei marchi più amati dalle donne.

Per questo sentiamo il dovere di fare la nostra parte in una battaglia che riguarda tutti. Con Insieme per Proteggere scegliamo di dare un contributo concreto alla diffusione del numero 1522 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché la violenza di genere non può essere ignorata. Non basta parlarne: servono azioni, responsabilità e un sostegno costante per chi ne ha bisogno. Lancia vuole essere al fianco delle donne, per promuovere consapevolezza, protezione e un cambiamento reale” dichiara Charles Fuster, Marketing & Communication Director di Lancia.

“È davvero importante il progetto di Lancia, perché fa in modo che sempre più donne conoscano e accedano al numero 1522 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che è attivo 24 ore a cui rispondono operatrici specializzate. Il compito delle operatrici è prezioso e spesso determinante per iniziare il percorso di uscita dalla violenza: chi risponde al 1522 fornisce orientamento e consigli, ma soprattutto è in grado di dare informazioni precise sul livello rischio in cui ci si trova e sull’importanza di non restare sole in un momento così delicato. Il sostegno di Lancia nella diffusione del 1522 è senza dubbio prezioso e utile a contrastare la violenza contro le donne, ancora troppo diffusa nel nostro Paese” commenta Elisa Ercoli, Presidente DIfferenza Donna. “Dopo la campagna Punch del 2022, sono felice di rinnovare il mio impegno con Lancia in un progetto che mette al centro la protezione e il sostegno alle donne. C’è ancora molto lavoro da fare, ma iniziative come ‘Insieme per Proteggere’ dimostrano che possiamo e dobbiamo continuare a unire le forze. Solo con un impegno collettivo possiamo costruire un cambiamento reale, affinché nessuna donna si senta più sola”, conclude Cristiana Capotondi.

