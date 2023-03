Lancia protagonista della Metaverse Fashion Week 2023

TORINO (ITALPRESS) – Il marchio Lancia è protagonista sulle passerelle della Metaverse Fashion Week, l’evento virtuale globale dedicato al mondo della moda che termina domani. Con oltre 60 marchi, artisti e designer partecipanti, #mvfw23 è un evento pietra miliare nel settore della moda globale.

All’interno del Luxury Fashion District, il cosiddetto “Quadrilatero della Moda” virtuale, Lancia è presente con uno showroom dedicato. Accedervi è facile e intuitivo, basta collegarsi alla piattaforma di Decentraland – basata su browser del mondo virtuale 3D – e, in pochi semplici click, creare un avatar a propria immagine e somiglianza. Dopo questi semplici passaggi, gli utenti possono iniziare a “navigare” tra le vie dello shopping, fermarsi ad ammirare le vetrine virtuali di famosi marchi di moda globali ed entrare nello showroom di Lancia, visitabile in ogni suo ambiente. Al suo interno, i riflettori sono puntati sulla Nuova Lancia Ypsilon, la fashion city car che coniuga stile, eleganza e tecnologia da ammirare nel colore di lancio Verde Rugiada, e sul nuovo Concept Lancia che resta avvolto nel mistero in attesa dell’evento di presentazione del 15 di aprile.

Lo spazio virtuale Lancia riflette la nuova Corporate Identity del Brand, ispirandosi allo showroom di Milano in Via Gattamelata, per offrire agli utenti un’esperienza totalmente immersiva e una sensazione di home feeling grazie a materiali innovativi, cura per i dettagli e l’utilizzo di colori raffinati.

Nello spazio virtuale è possibile non solo scoprire tutti i dettagli di Lancia Ypsilon MY23, ma anche configurarla e acquistarla tramite dei totem interattivi.

La nuova Lancia Ypsilon conferma la contemporaneità di un modello capace di evolvere negli anni, preservando le sue doti di compattezza, cura dei dettagli e stile italiano. La fashion city car si presenta ancora più connessa, grazie al caricatore wireless per smartphone, all radio 7″ con Apple CarPlay e Android Auto wireless e alla telecamera posteriore. Più efficiente, grazie alla motorizzazione ibrida aggiornata che garantisce emissioni più basse, e più sostenibile, con una nuova livrea Verde Rugiada e nuovi interni sostenibili e innovativi al contempo.

In occasione del debutto ufficiale della Metaverse Fashion Week, Lancia ha realizzato diversi contenuti esclusivi di copertura live dell’evento, disponibili sui canali social del marchio per coinvolgere l’appassionata community. Un progetto che ha ottenuto grande successo, come dimostrano le diverse views. La Metaverse Fashion Week è il più importante e popolare evento virtuale dedicato alla Moda nel Metaverso, nato con l’intento di presentare il futuro della moda digitale. L’evento collega designer digitali emergenti con istituzioni della moda di lusso tradizionali consolidate, ponendo l’accento sulla connessione tra innovazione e tradizione. Ancora una volta, Lancia si fa portavoce dell’eleganza italiana, coniugando innovazione e design senza tempo, da sempre valori fondanti del marchio.

