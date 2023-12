Lancia svela la quarta immagine della nuova Ypsilon

TORINO (ITALPRESS) – “Con la quarta immagine, sveliamo il posteriore della nuova Lancia Ypsilon che riflette il nuovo linguaggio di design del marchio, puro e radicale. Gli iconici fari LED posteriori rotondi, che richiamano la vittoriosa Lancia Stratos, incorniciano il logo Lancia, in un perfetto dialogo tra purezza e radicalità anche grazie alla scritta Ypsilon sottostante” dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

Il posteriore della vettura è il protagonista della quarta immagine della Nuova Lancia Ypsilon e presenta gli iconici fanali LED rotondi con un chiaro richiamo all’anima più brutale del marchio e all’indimenticabile Lancia Stratos, modello leggendario per il mondo del rally. I due fanali contengono oggi un nuovo elemento di design, la lettera Y, estrema sintesi simbolica che viene disposta orizzontalmente all’interno delle circonferenze.

Coerentemente con quanto anticipato da Lancia Pu+Ra HPE, l’equilibrio tra radicalità e purezza si concretizza nei fanali che incorniciano infatti la nuova scritta Lancia dal font originale che prende ispirazione da una delle eccellenze italiane più legate alla storia del marchio: la moda, “firmando” il futuro del Brand per renderlo desiderabile, e sempre contemporaneo. La scritta Ypsilon sottostante, attraverso i suoi caratteri in “handwriting”, si ispira a icone storiche come Fulvia, Flavia e Flaminia, modelli puri e dal design filante. Il reveal del modello è in programma a febbraio 2024, attraverso l’esclusiva nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina. Con una motorizzazione 100% BEV, disponibile in 1906 unità numerate e certificate, il modello rappresenta il primo passo concreto nel cammino del Rinascimento del marchio, con una strategia di elettrificazione chiara e ambiziosa che sta procedendo molto velocemente, in linea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis e supportata da Free2move Charge in un ecosistema di ricarica integrato a 360°.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).