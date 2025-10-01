Landini: pronti a sciopero generale per Flotilla

Roma, 1 ott. (askanews) – “Se ci sarà il blocco, il sequestro o l’arresto di fronte a un atto di questa natura noi confermiamo che siamo pronti alla proclamazione dello sciopero generale”. Vogliamo “attraverso lo sciopero, che è un atto di solidarietà oltre che di protesta, rendere esplicito il nostro sostegno a chi ha avuto il coraggio e la dignità” di fare quella azione, ha aggiunto. Landini ha poi ricordato le grandi manifestazioni per Gaza del, affermando che “c’è una maggioranza forte dell’opinione pubblica di questo paese che davanti alle immagini forti del genocidio dice che dobbiamo fermarci”.