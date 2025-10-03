X
L’arrivo a Fiumicino dei parlamentari italiani sulla Flotilla

3 Ottobre 2025

Fiumicino (Rm), 3 ott. (askanews) – Sono atterrati a Fiumicino i quattro parlamentari italiani a bordo della Flotilla, i dem Scotto e Corrado, Croatti del Movimento Cinque Stelle e Scuderi di Avs. Ad attenderne l’arrivo la delegazione M5s guidata da Maiorino, quella del Pd con la segretaria Elly Schlein e di Avs con Angelo Bonelli, oltre al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Benedetta Scuderi:”Siamo provati, il nostro pensiero continua a essere a Gaza”Marco Croatti ha dichiarato appena arrivato: “Siamo tremendamente preoccupati per tutti gli italiani che sono rimasti in questo momento nel centro di detenzione. Noi abbiamo passato una nottata molto complessa e difficile anche umanamente ma dobbiamo essere molto bravi a mantenere l’attenzione e portare a casa tutti gli italiani”.

