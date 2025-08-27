X
L’arrivo di Giorgia Meloni al Meeting di Rimini tra gli applausi

| 27 Agosto 2025 18:01 | 0 commenti

Video Askanews
Rimini, 27 ago. (askanews) – Giorgia Meloni è arrivata alla fiera di Rimini per partecipare alla giornata conclusiva del Meeting di Comunione e liberazione. La premier, accolta dai vertici del movimento, dialogherà alle 12 con il presidente della Fondazione per l’amicizia tra i popoli, Bernhard Scholz.Applaudita da decine di partecipanti la premier è stata accompagnato all’Interno del quartiere fieristico prima di recarsi in auditorio. Una sala da tutto esaurito per il discorso che affronterà diversi temi, dalle guerre all’economia, dal ruolo dell’Unione europea fino ai temi più interni al Paese come la denatalità e il sostegno alle imprese. Grande dispiegamento delle forze dell’ordine per il “ritorno” di Meloni, prima volta da premier al Meeting.In fiera, in giornata, sarà presente anche il vicepremier Matteo Salvini per il quale sono già in programma diversi appuntamenti nel padiglione del ministero delle Infrastrutture.

