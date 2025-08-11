L’Asp di Siracusa adotta misure straordinarie per la carenza di medici di base a Francofonte

SIRACUSA (ITALPRESS) – L’ASP di Siracusa ha adottato una serie di misure straordinarie e urgenti per affrontare la grave carenza di medici di famiglia nel comune di Francofonte per garantire l’assistenza sanitaria di base per tutti i cittadini. “Con queste misure straordinarie e urgenti che abbiamo voluto adottare vogliamo dare una risposta alla grave situazione di carenza di medici di base nel Comune di Francofonte – dichiara il direttore generale dell’ASP di Siracusa, Alessandro Caltagirone -. Ci stiamo muovendo su più fronti per garantire che nessuno rimanga senza assistenza, riattivando servizi essenziali come il Punto di Primo Intervento e, contemporaneamente, lavorando per l’assegnazione di nuovi incarichi a lungo termine. La salute dei cittadini è la nostra priorità e continueremo a impegnarci per offrire un’assistenza sanitaria di qualità sul nostro territorio”.

Tra le misure adottate nell’immediato attraverso le azioni poste in essere dall’Unità operativa Cure Primarie, innanzitutto, l’aumento del massimale per i medici di base: sei medici di base della provincia di Siracusa hanno volontariamente accettato di aumentare il loro massimale, ovvero il numero di pazienti che possono seguire, fino a 1800 scelte. Questo aumento, valido per un periodo di sei mesi, permetterà loro di acquisire nuovi pazienti a Francofonte a partire dal 12 agosto 2025.

Inoltre, si è provveduto alla riattivazione del Punto di Primo Intervento del Distretto di Lentini, situato presso il presidio di Francofonte. Questo servizio, sospeso alla fine del 2022 per mancanza di personale disponibile, riaprirà il 18 agosto 2025. La riattivazione è stata possibile grazie alla disponibilità di otto medici che hanno aderito a una richiesta di orario aggiuntivo. Parallelamente a queste iniziative immediate, l’ASP di Siracusa sta procedendo alla ricognizione di nuove zone carenti, come richiesto dall’Assessorato regionale della Salute. Questo processo porterà alla possibilità di conferire nuovi incarichi a tempo indeterminato, anche per l’ambito territoriale di Francofonte, che possano risolvere l’attuale situazione di criticità assieme alla futura attivazione della Casa della Comunità prevista nella sede di Francofonte, che potrà migliorare ulteriormente la qualità dell’assistenza territoriale nel comune francofontese.

(ITALPRESS).