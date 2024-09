Roma, 15 set. (askanews) – Seconda vittoria in campionato per l’Atalanta che batte 3-2 la Fiorentina in una partita decisa in un pazzo primo tempo. Martinez Quarta sblocca e Retegui pareggia, Kean porta di nuovo avanti la viola ma De Ketelaere e uno scatenato Lookman (anche un assist per lui) ribaltano tutto in due minuti intorno al 45′. Palladino ancora senza vittorie e fermo a 3 punti, Gasp sale a 6.