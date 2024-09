Laver Cup, Team Europa vs Team Mondo: tutto pronto all’Arena di Berlino

Roma, 16 set. (askanews) – Tutto pronto alla Uber Arena di Berlino per la Laver Cup, il torneo di tennis che mette di fronte il Team Europa e il Team Mondo e che si svolge nella capitale tedesca dal 20 al 22 setembre. I giocatori che prenderanno parte alla manifestazione sono arrivati a berlino per la settima edizione della kermesse tennistica che ha come suo ideatore Roger Federer, che proprio alla Laver Cup di due anni fa, a Londra, diede l’addio al tennis professionistico.

Il Ceo della Laver Cup, Steve Zacks, e il vice-capitano del Team World, Patrick McEnroe, hanno presentato in anteprima l’evento.

Sei i giocatori per ognuna delle due squadre, capitanate da Björn Borg (Team Europa) e da John McEnroe (Team Mondo). Tra i 12 giocatori ci sono 4 top 10 del ranking ATP, tra cui spicca lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il vincitore di Wimbledon e Roland Garros 2024, però, non potrà giocare al fianco del connazionale Rafael Nadal, come già fatto nel doppio Olimpico: la leggenda della terra rossa ha infatti annunciato di non poter prendere parte a questa competizione. Insieme ad Alcaraz, nella squadra Europa, ci saranno Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas e Grigor Dimitrov. A rappresentare il Team Mondo, invece, giocheranno: Taylor Fritz, finalista agli Us Open, Francis Tiafoe, Ben Shelton, Alejandro Tabilo, Francisco Cerundolo e Thanasi Kokkinakis.

Il Team Mondo proverà a difendere il titolo per il terzo anno di fila, dopo aver vinto le edizioni del 2022 e del 2023, le uniche conquistate dalla nascita del torneo.