Lavoro, Borgherese: Contrattazione collettiva più utile

Roma, 21 mag. (askanews) – “I quesiti referendari sembrano una partita simbolica e priva di una vera ricaduta per lavoratori e imprese. Nel nostro CCNL BPO abbiamo introdotto alcune importanti innovazioni. Ci sono temi che la contrattazione collettiva di qualità potrebbe e dovrebbe affrontare con maggiore efficacia”, lo ha detto questa mattina Lelio Borgherese, presidente Assocontact, intervenuto a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv.”Nella nostra contrattazione collettiva abbiamo inserito, ad esempio, la redistribuzione degli utili e la partecipazione alla vita di impresa. Non solo, abbiamo anche previsto l’introduzione di club tematici a cui i lavoratori possano destinare fino al 30 % del tempo lavorativo per dedicarsi all’approfondimento su argomenti quali la sicurezza, l’ innovazione o l’IA generativa. All’Ia diamo molta importanza: siamo stati i primi a prevedere l’istituzione del garante della IA all’interno dell’impresa”.