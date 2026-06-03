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Incidente mortale sulla provinciale verso San Pietro a Maida, in uno scontro fatale tra una auto e una moto perde la vita il giovane Gabriel Marchetta di soli 19 anni

MAIDA – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri (martedì 2 giugno 2026) sulla strada provinciale in direzione San Pietro a Maida. Nello scontro fra un’auto e una moto ha perso la vita Gabriel Marchetta di 19 anni di Maida. L’incidente è avvenuto sullo stesso tratto di provinciale dove il 2 agosto 2019 perse la vita un altro giovane, Bruno De Sando, di 28 anni, anche lui a bordo di una moto che si scontrò con un’auto. Sul posto sono giunti i carabinieri e il 118 ma per la giovane vittima non c’è stato nulla da fare.

MAIDA INCIDENTE MORTALE, PROCLAMATO IL LUTTO CITTADINO

«Una notizia terribile – ha commentato il sindaco di Maida, Salvatore Paone, che ha proclamato il lutto cittadino – che non avremmo mai voluto sentire ha scosso la comunità di Maida. La perdita di una giovanissima vita di neanche 20 anni lascia l’intero paese sgomento e scioccato. Il mio primo pensiero va ai genitori di Gabriel e al dolore indescrivibile che li ha colpiti».

Anche il sindaco e l’amministrazione Comunale di Jacurso «si stringono con profondo cordoglio e commozione al dolore della famiglia Marchetta e dell’intera comunità di Maida per la tragica e prematura scomparsa del giovanissimo Gabriel», così come l’Associazione Petricore «esprime tutta la sua vicinanza ai genitori, fratelli e tutta la famiglia per la grave perdita del giovane Gabriel».

LE REAZIONI

«Ho appreso della tragica e prematura scomparsa del giovane Gabriel sulla SP 162/2 – scrive il sindaco di San Pietro a Maida, Domenico Giampà – una strada a poca distanza dal nostro territorio e che noi percorriamo ogni giorno. Sono notizie che sconvolgono, che lasciano attoniti e che riaprono ferite aperte. A nome della comunità di San Pietro a Maida e come Consigliere Provinciale, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto al Sindaco e all’intera comunità di Maida, colpita da questa grave perdita».