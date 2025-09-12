Lavoro, Istat: nel II trimestre occupazione stabile al 62,6%

Roma, 12 set. (askanews) – Nel secondo trimestre del 2025 il

numero di occupati è sostanzialmente stabile rispetto al primo

trimestre 2025, sintesi della diminuzione dei dipendenti – sia a

tempo indeterminato (-21 mila, -0,1%) sia a tempo determinato

(-45 mila, -1,7%) – e dell’aumento degli indipendenti (+74 mila,

+1,4%); in crescita il numero di disoccupati (+13 mila, +0,8% in

tre mesi), mentre diminuisce quello degli inattivi di 15-64 anni

(-16 mila, -0,1%). I tassi di occupazione, disoccupazione e

inattività restano pressoché invariati in confronto al trimestre

precedente attestandosi rispettivamente al 62,6%, al 6,3% e al

33%. Lo ha reso noto l’Istat.

Nel confronto tendenziale, seppure rallentata, continua la

crescita del numero di occupati (+226 mila, +0,9% in un anno),

dovuta all’aumento dei dipendenti a tempo indeterminato (+1,9%) e degli indipendenti (+3,0%), che si contrappone al calo dei

dipendenti a termine (-7,7%); il numero di disoccupati, dopo il

forte calo dei trimestri precedenti, mostra segnali di

stabilizzazione (-9 mila in un anno, -0,5%), mentre prosegue il

calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-150 mila, -1,2%).

Simile la dinamica per i tassi: rispetto al secondo trimestre

2024, si rileva un aumento del tasso di occupazione (+0,4 punti)

e un calo del tasso di disoccupazione (-0,1 punti) meno marcato

di quello del tasso di inattività (-0,4 punti).