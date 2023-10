Le controanalisi confermano la positività di Pogba

ROMA (ITALPRESS) – Le controanalisi svolte da Paul Pogba, presso il centro dell’Acqua Acetosa, hanno confermato la positività al testosterone del calciatore francese, trovato positivo dopo un controllo in occasione del match Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto. Il centrocampista bianconero era stato momentaneamente sospeso e ora rischia fino a 4 anni di squalifica.

“Pogba positivo anche alle controanalisi? Non so niente. Dispiace umanamente per Paul. Aspettiamo comunque i risultati ufficiali”. Questo, pochi istanti dopo la conferma della positività del francese, il commento del tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Torino.

