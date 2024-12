Le McLaren volano nelle libere di Abu Dhabi, Ferrari dietro

ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Si chiude nel segno della McLaren il venerdì del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno che fa tappa sul circuito di Yas Marina, negli Emirati Arabi Uniti. Dopo la sessione mattutina che aveva visto Charles Leclerc girare col miglior tempo (1’24″321), nella seconda sessione è Lando Norris su McLaren il più veloce, grazie al suo 1’23″517. Primo tempo in griglia col quale il pilota britannico è riuscito a mettersi davanti al suo compagno di squadra, Oscar Piastri, distante poco più di due decimi, e a Nico Hulkenberg, terzo e sorpresa di giornata sulla sua Haas in 1’23″979. Delude stavolta la Ferrari, quarta con Carlos Sainz e sesta con Leclerc – che verrà penalizzato di dieci posizioni sulla griglia di partenza per il cambio del pacchetto batterie sulla sua SF-24 -, in difficoltà in termini di passo gara rispetto a quasi tutte le vetture in pista. Disperse invece le due Red Bull, quattordicesima e diciassettesima rispettivamente con Sergio Perez e Max Verstappen, mentre chiude la top cinque Lewis Hamilton, a sei decimi dal crono di Norris.

