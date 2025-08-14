Leao a ruota libera su Twitch “Farò un brano trap in italiano”. E su Kean “Vorrei portarlo al Milan”

MILANO (ITALPRESS) – Rafael Leao spazia a 360 gradi nelle risposte ai fan in una live su “Twitch”. Si parla di tutto: dalla cucina alla tanto amata musica. “Non so cucinare. Ora devo imparare, perché ho due figli. Tra poco imparerò. Devo cominciare a cucinare un paio di cose, almeno una omelette. Quella, la sera, quando hai fame… ‘frate’, capisci”, ha detto il portoghese. “Il mio piatto preferito? In Italia mangio la Bolognese, la carbonara, la pizza Margherita”.

“Tra poco farò un pezzo trap in italiano”, l’annuncio, a ruota, dell’attaccante rossonero, che già in passato si è cimentato come rapper e come cantante, col nome d’arte Way45. “Un feat con Shiva? Chiaramente”, ha rivelato.

“If you dream it, you can do it”. Leao cita anche Walt Disney. Non si vuole porre limiti quindi il portoghese, che nel frattempo tiene fra le mani un premio MVP di una partita di Champions League. “Come mai ho cominciato a usare Twitch? Perché voglio essere più vicino a voi tifosi e perché voglio stare di più insieme a voi. Farò, quando avrò tempo, altre live. E’ una cosa divertente”, ha aggiunto l’attaccante del Milan.

E SU KEAN “VORREI PORTARLO AL MILAN”

Amici di lunga data, con progetti musicali (extra calcio) insieme, Leao e Moise Kean potrebbero avere un futuro fianco a fianco anche sul campo da gioco. Almeno così è nei sogni del portoghese, che vorrebbe l’attaccante azzurro suo compagno al Milan. Leao, sul suo canale Twitch, ha risposto ai tifosi rossoneri. Il primo gli ha chiesto: “Perchè non porti Kean in live?”. A questo fan Leao ha risposto così: “Magari… Anche al Milan”.

“Io voglio molto bene a Moise. Lui è mio fratello. Io e lui insieme in campo faremmo paura. Ci mangeremmo tutti. Ovunque lui andrà farà bene”, ha concluso il lusitano.

