Lecornu: volontà di avere bilancio per Francia entro 31 dicembre

Roma, 8 ott. (askanews) – “Ho buone ragioni per comunicarvi che, tra le buone notizie, tutte le consultazioni che ho avuto con la presidente dell’Assemblea Nazionale, signora Braun-Pivet, con il presidente del Senato, Gerard Larcher, con tutti i partiti politici (…) dimostrano che c’è la volontà di avere un bilancio per la Francia prima del 31 dicembre”. Lo ha sottolineato, in una dichiarazione da Palazzo Matignon, il premier dimissionario francese, Sebastien Lecornu.

Il primo ministro è intervenuto in quella che ha definito una “breve conferenza stampa metodologica dopo le prime 24 ore di consultazione”. In serata, ha aggiunto, “mi recherò all’Eliseo per presentare al presidente della Repubblica (Emmanuel Macron, ndr) le soluzioni sul tavolo. Se riusciremo a trovarle”.

