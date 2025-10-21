Lega, Salvini: no resa dei conti in Federale, tutti abbiamo sbagliato

Milano, 21 ott. (askanews) – Sarà un consiglio federale “assolutamente tranquillo” quello della Lega in via Bellerio in agenda oggi. Lo ha detto il leader del Carroccio, Matteo Salvini, a Milano. A chi gli chiedeva se ci fosse aria di resa dei conti, Salvini ha risposto: “No, è qualcosa che voi scrivete da una settimana. Analizzeremo la legge di bilancio, parliamo di Puglia, Campania e Veneto: in Puglia e Campania avremo buoni risultati, il massimo storico per la Lega come è stato in Calabria. In Veneto avremo un risultato straordinario anche grazie a Luca Zaia che si è messo a disposizione”, ha detto.

“Nelle Marche è andata bene, in Toscana no. Le vittorie non hanno mai solo un padre, come le sconfitte. “Quando hai un risultato al di sotto delle aspettative ti devi chiedere perché. Non è colpa della sfortuna o degli elettori. Quindi tutti noi abbiamo sbagliato qualcosa? Si, io in primis. Da una sconfitta devi trarre lezione per la futura vittoria, non ho tempo per guardarmi alle spalle o recriminare. Sicuramente sono stati commessi errori, non da un singolo ma da una squadra”.

Il leader della Lega ha spiegato che Zaia “ci sarà”, mentre Giancarlo Giorgetti “è assente più che giustificato perché sta seguendo il bilancio; Vannacci è a Strasburgo perché c’è la sessione plenaria. Sarà un bel consiglio federale dove ci saranno proposte. Mi spiace per i giornalisti che si aspettavano una resa dei conti o robe varie: devono aspettare qualche anno”.