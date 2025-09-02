Lega serie A cambia nome, torna il “Calcio”

Roma, 2 set. (askanews) – Il calcio italiano cambia nome e torna alle origini. Lo ha ufficializzato Ezio Simonelli, presidente di Lega, ai microfoni della conferenza stampa che ha chiuso l’assemblea dei club: “Abbiamo deciso di cambiare nome: non ci chiameremo più Lega Nazionale Professionisti Serie A, un nome troppo lungo e difficile, ma torniamo alle origini e, da oggi, torneremo a chiamarci Lega Calcio Serie A. Rimettiamo il calcio al centro del nostro progetto: quando andiamo in giro nel mondo ci conoscono come Serie A o come calcio italiano”.

Dal cambio di nome alla questione San Siro, uno dei nodi più spinosi del calcio italiano. Simonelli lancia l’allarme: “Ad oggi non credo che Milano possa ospitare l’Europeo nello stadio di San Siro. Quindi sono preoccupato, sì. Se ne ho parlato con le proprietà e le dirigenze? Siamo allineati. Questo mio grido d’allarme è anche il grido d’allarme delle società”. Il numero uno del calcio italiano ha quindi proseguito: “Come Lega siamo però fiduciosi che entro il 30 settembre si prenda questa decisione e poi si vada dritti verso il nuovo stadio perché è interesse della città e delle squadre dare una casa accogliente ai propri tifosi ed è interesse dell’Italia poter giocare un Europeo a Milano. Fare un Europeo in Italia senza farlo a Milano sarebbe una sconfitta per tutto il Paese”.