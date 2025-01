Liguria, Bucci: progetto rigassificatore non andrà avanti

Genova, 7 gen. (askanews) – “La Regione dice di no, quindi la Regione non va avanti perché non ha senso. Sono 450 milioni da spendere per niente. Al governo sono persone intelligenti e non penso che faranno mai qualcosa del genere”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha risposto ad un giornalista che chiedeva cosa succederebbe se il governo volesse andare avanti con il trasferimento della nave rigassificatrice Golar Tundra al largo delle coste savonesi nonostante il voto contrario del Consiglio regionale.