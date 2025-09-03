L’Italvolley donne piega la Polonia e vola in semifinale ai Mondiali

BANGKOK (THAILANDIA) (ITALPRESS) – L’Italvolley femminile continua a vincere e accede alle semifinali dei Campionati del mondo, in scena in Thailandia. Le azzurre, trionfatrici a fine luglio in Nations League, all’Indoor Stadium Huamark di Bangkok, hanno sconfitto nei quarti di finale la Polonia del ct italiano Stefano Lavarini per 3-0. Questi i parziali del match: 25-17 25-21 25-18.

Le giocatrici allenate da Julio Velasco, campionesse olimpiche a Parigi2024, proseguono dunque la loro striscia record di vittorie: in match ufficiali la selezione tricolore è giunta, con quella di oggi, a quota 34 affermazioni di fila. Anna Danesi e compagne attendono ora nella semifinale della manifestazione iridata la vincente del match Francia-Brasile, in programma domani. Dall’altra parte del tabellone è già in semifinale il Giappone, vincitore oggi per 3-2 contro l’Olanda. Le nipponiche sfideranno la vincente dell’incontro Usa-Turchia, in scena domani.

LE DICHIARAZIONI

“Mi aspettavo una gara completamente diversa. Siamo state molto brave, restando sempre concentrate. Non possiamo essere più felici di così. La prossima gara? Per tutta l’estate abbiamo pensato a una partita alla volta e a un punto alla volta: continueremo a fare così anche in vista della semifinale di sabato”, ha detto a fine match Anna Danesi.

“Sapevamo che era una partita difficile, perché la Polonia è una squadra molto forte. Abbiamo vinto 3-0 ma questo non significa che dobbiamo montarci la testa. Abbiamo giocato una buona partita ma adesso dobbiamo restare concentrate e proiettate verso la prossima partita che ci vedrà in campo con Brasile o Francia. Credo che anche questa sfida sarà molto interessante e tutta da giocare”. Lo ha detto il ct dell’Italvolley femminile, Julio Velasco, dopo il successo contro la Polonia, che è valso alle azzurre il pass per le semifinali dei Mondiali. “Spesso dico che preferisco affrontare la squadra che perde ma purtroppo in questo caso affronteremo quella che vince. Siamo una squadra molto equilibrata, che fa bene tante cose e non pecca in maniera particolare in nessun aspetto. Questo è un fatto importante, che ci permette di venire fuori dagli errori e dai momenti in cui le avversarie fanno meglio di noi. Anche i cambi spesso fanno la differenza in positivo e poi, il nostro marchio di fabbrica, siamo una squadra che non molla mai”, ha aggiunto Velasco.

A far eco al ct azzurro è stata Alessia Orro: “Questa con la Polonia è stata una partita molto impegnativa. Abbiamo tenuto bene mentalmente giocando un’ottima partita senza mai dare all’avversario l’occasione di prendere in mano l’inerzia del match. In questo siamo state molto brave e secondo me abbiamo compiuto uno step avanti rispetto alle altre partite in cui in certe circostanze peccavamo in cinismo”. “Stavolta abbiamo giocato con grande sicurezza e questa attitudine dovrà caratterizzare anche la semifinale in attesa di conoscere chi sarà la nostra avversaria. Le nostre avversarie proveranno a superarci ma la nostra pazienza riesce sempre a non farci perdere il focus creando a nostra volta difficoltà sempre maggiori a chi ci sta di fronte. Questo è stato e deve essere il nostro punto di forza anche per il futuro”, ha aggiunto la regista del team azzurro.

IL TABELLINO

ITALIA: Egonu 20, Nervini 9, Fahr 12, Orro 1, Sylla 7, Danesi 5, De Gennaro (L), Cambi, Antropova 2, Giovannini. N.E.: Omoruyi, Fersino, Akrari, Sartori (L). Allenatore: Velasco.

POLONIA: Jurczyk 1, Wenerska 1, Damaske 9, Korneluk 8, Stysiak 16, Lukasik 8, Szczyglowska (L), Gryka, Kowasleska, Czyrnianska, Smarzek 3. N.E.: Piasecka, Stefanik, Lysiak. Allenatore: Lavarini.

ARBITRI: Akulova (Kaz) e Ivanov (Bgr).

NOTE: Durata set: 21′, 23′, 23′. Italia: a 0, bs 5, m 8, et 11. Polonia: a 1, bs 10, m 7, et 18.

