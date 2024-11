L’olandese Abdi Nageeye ha vinto la maratona di New York

Roma, 3 nov. (askanews) – L’olandese di origine somale Abdi Nageeye e la keniota Sheila Chepkirui hanno vinto la 53esima edizione della maratona di New York. L’atleta classe 1989, nato a Mogadiscio ma rifugiatosi nei Paesi Bassi da piccolissimo, riporta l’Europa sul gradino più alto della Grande Mela a distanza di 28 anni (l’ultimo fu Giacomo Leone nel 1996). Successo negli ultimi metri in 2h07’39” staccando il keniano Evans Chebet a poche centinaia di metri dal traguardo. Chebet, che vinse a New York nel 2022 chiude in 2h07’45”. Albert Korir, terzo in 2h’08’00” davanti al campione olimpico e campione in carica Tamirat Tola (2h08’12”). Tra le donne la spunta Sheila Chepkirui in 2h24’35”: la 34enne, alla sua quarta esperienza sui 42.95km, stacca negli ultimi metri la connazionale Hellen Obiri (2h24’49”) con il terzo gradino del podio che sarà occupato da Vivian Cheruiyot (2h25’21”).