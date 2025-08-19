Lookman torna a Zingonia, l’Atalanta valuta le sanzioni

BERGAMO (ITALPRESS) – Dopo due settimane di assenza Ademola Lookman è tornato al centro sportivo Bortolotti di Zingonia: ieri l’Inter ha comunicato ufficialmente di non voler proseguire la trattativa con l’Atalanta per il giocatore, oggi l’attaccante nigeriano si è presentato di nuovo a Bergamo.

Ora ci sarà da capire se verrà reintegrato in rosa e quali saranno le sanzioni. In caso di offerta dall’estero non è escluso che il giocatore possa essere ceduto già in questa sessione di mercato.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).