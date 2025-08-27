Lorenzo Bonicelli lascia la terapia intensiva, il ginnasta azzurro ora all’unità spinale

MILANO (ITALPRESS) – Lorenzo Bonicelli, il ginnasta azzurro gravemente infortunatosi durante un esercizio alle Universiadi in Germania, ha lasciato la terapia intensiva. Lo ha annunciato sui social la sua società, la Ghislanzoni Gal di Lecco: “Oggi possiamo finalmente condividere con tutti una notizia che porta speranza: dopo settimane in terapia intensiva, Bonni è stato trasferito presso l’Unità Spinale dell’Ospedale Niguarda”.

“È un passaggio importante, il primo passo di un cammino lungo e complesso che richiederà tempo, forza e pazienza – si legge sulla nota -. Accanto a lui ci sono i medici, la famiglia, gli amici e una comunità intera che non smette di fargli sentire la propria vicinanza. Il calore dei vostri gesti e delle vostre parole in questi giorni ha avuto un valore enorme, per Lorenzo e per chi gli è accanto. E anche in questa nuova fase, la vostra presenza sarà fondamentale”, si legge.

Bonicelli è stabile da un punto di vista clinico ed è seguito dal direttore sanitario della struttura Giuseppe Sechi nel prosieguo del suo percorso di recupero. Lo rende noto la Federginnastica.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).