Lorenzo Jovanotti, arriva in formato fisico “Jova! Live! Love!”

Roma, 11 lug. (askanews) – È disponibile in triplo vinile e doppio CD (per Island Records/Universal Music Italia) “Jova! Live! Love!”, la registrazione ufficiale dello show di Palajova, il tour da 54 date sold out, con 591.123 spettatori in tutta Italia, diventato una festa collettiva di musica, vita ed energia allo stato puro.

Un viaggio sonoro che attraversa i successi di sempre come L’Ombelico del Mondo, A Te, Penso Positivo, e i brani potentissimi dell’ultimo album Il Corpo Umanovol.1 – certificato disco d’Oro – come Un Mondo a Parte, Montecristo o Fuorionda.

Nella tracklist anche la versione live di Occhi a Cuore, nato in studio con Dardust e che, insieme a Oceanica, ha contribuito a rendere Jova l’artista più ascoltato in radio nella Top 100 per la Week #27.

Oltre al videoclip ufficiale, Occhi a Cuore è disponibile anche in una speciale versione teaser live, girata on stage con le immagini catturate durante le ultime tappe di Palajova, dove Jovanotti, a sorpresa, ha spoilerato il brano scatenando l’ entusiasmo del pubblico.

Registrato notte dopo notte da Pino “Pinaxa” Pischetola, al mixer con Lorenzo per ogni tappa, “Jova! Live! Love!” cattura l’essenza del live con una qualità audio straordinaria: ogni voce, ogni battito del pubblico, ogni respiro del palco risplende in alta fedeltà. Palajova non è stato un semplice tour, ma uno spettacolo totale, dove ogni sera diventava unica. E da oggi, grazie a questa registrazione, è possibile riaccendere quella scintilla, ogni volta che si preme play.

Sul palco (e nel disco) accanto a Lorenzo, una band strepitosa: Saturnino al basso, compagno di viaggio insostituibile; Christian “Noochie” Rigano alle tastiere e alla programmazione; Adriano Viterbini alla chitarra; Franco Santarnecchi al piano; Leo Di Angilla e Kalifa Kone alle percussioni; Carmine “B-Dog” Landolfi alla batteria. La sezione fiati è guidata da Gianluca Petrella al trombone, con Camilla Rolando alla tromba e Sophia Tomelleri al sax. A completare l’ensemble, le voci di Micol Touadi, Jennifer Vargas e Morris Pradella, anche alla seconda chitarra. Un ensemble che ha dato corpo a uno show travolgente, capace di fondere groove, poesia e puro godimento.

Inoltre è in arrivo un nuovo appuntamento live inedito: un bike concert esclusivo ai Laghi di Fusine per il No Borders Music Festival. Solo 5.000 spettatori in bicicletta per lo show che ha visto i biglietti esaurirsi in soli 34 minuti. Un live pomeridiano, in un contesto che unisce musica, movimento e spirito d’avventura: una nuova visione del concerto dal vivo, nel segno di quella libertà creativa che Lorenzo continua a inseguire e a reinventare.