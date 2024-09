Louis Vuitton Cup, vince Alinghi ma Britannia conduce 4-1

Roma, 16 set. (askanews) – A pochissimo tempo dallo sforare il limite che avrebbe invalidato la regata, Alinghi è riuscita a tagliare il traguardo e a conquistare il primo punto della semifinale (4-1 per Ineos ora) della Louis Vuitton cup in corso a Barcellona. Sfida incredibile, con le due barche finite spesso in acqua e che hanno percorso gli ultimi lati con lo scafo in acqua e a passo lentissimo, con una velocità massima di 10 nodi e il campo-regata accorciato di un lato.