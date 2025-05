Luiss Business School, lo studio su impatto della guida sicura

Roma, 28 mag. (askanews) – L’incidentalità stradale è ancora oggi una delle emergenze più critiche per il Paese con impatti significativi in termini sociali ed economici. In particolare, secondo dati Istat, tra i comportamenti errati alla guida a determinare maggiormente sul tasso d’incidentalità stradale sono errori umani come la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità elevata. In tal senso, sensibilizzare su temi come la consapevolezza e la sicurezza alla guida risulta necessario e strategico. Per andare incontro a queste esigenze, si è tenuto a Roma il convegno “Corsi di Guida Sicura: investimenti ESG di valore” organizzato da Luiss Business School, ACI Vallelunga e Sara Assicurazioni.Alfredo Scala, Direttore ACI Vallelunga, ha dichiarato: “Per noi è un sogno essere riusciti a portare a termine con gli altri partner questo progetto perché è un momento veramente straordinario per cercare di compiere un salto di qualità e far sì che la sensibilità sulla sicurezza stradale possa veramente diventare un asset nelle priorità dei genitori, dei capi di azienda e anche a livello governativo”.Roberto Landi, Direttore Auto Sara Assicurazioni, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a margine del convegno: “La sicurezza stradale è fondamentale. In collaborazione con ACI si organizzano questi corsi di guida sicura che tendono a fare prevenzione. Il concetto di prevenzione è fondamentale perché si sostituisce al concetto di protezione. Noi desideriamo intervenire sul tema proprio per ridurre la probabilità di generare incidenti”. Il convegno ha rappresentato anche l’occasione per annunciare l’avvio di uno studio, realizzato dalla Luiss Business School in collaborazione con la Fondazione Caracciolo ACI, finalizzato a rilevare la percezione dell’incidentalità stradale, la consapevolezza del rischio e l’impatto ESG dei corsi di guida sicura come strumenti di prevenzione e responsabilizzazione.”La Luiss Business School garantirà cento corsi di guida sicura grazie ad ACI Vallelunga per monitorare i ragazzi del primo anno, quindi con pochi anni di patente, per analizzarne l’andamento nel corso dei prossimi tre anni” – afferma Gaetano Casertano della Luiss Business School – “Questo tipo di esperienze ha condotto uno stato come l’Austria all’obbligatorietà dei corsi di guida sicura, noi porteremo avanti questa iniziativa insieme alla Fondazione Caracciolo proprio per valutare l’incidenza di un progetto simile”.Il convegno tenutosi a Villa Blanc ha testimoniato il valore della sicurezza e della prevenzione per impattare positivamente sull’incidentalità stradale, attraverso anche corsi di formazione che possono contribuire a compiere le scelte corrette alla guida.