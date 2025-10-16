M.O.,Avs: Governo ci convochi su missione Italia a Gaza,discutiamone

Roma, 16 ott. (askanews) – “Prima di chiedere un voto unanime Tajani venga in Parlamento a spiegare come intende costruire una prospettive di pace a Gaza”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, di Avs, in conferenza stampa alla Camera, a proposito dell’appello del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su una posizione unitaria del Parlamento sulla missione in Medio oriente.

“Se ci sono le condizioni per una missione di pacificazione e stabilizzazione nell’ambito di un mandato chiaro dell’Onu, con regole di ingaggio ben definite e il pieno coinvolgimento degli attori locali, noi siamo pronti a discutere”, ha spiegato.

Dal canto suo Angelo Bonelli, leader dei Verdi ha sottolineato la necessità di regole di ingaggio chiare da parte dell’esercito israeliano. “Il governo non può fare un appello generico all’unità, c’è la questione del ruolo di Idf, che senza alcun problema, ha bombardato le postazioni Unifil in Libano. Il governo ci chiami, ci convochi e discutiamone, noi siamo responsabili ma deve darci delle informazioni. Non bastano i punti generici del piano Usa”, ha sottolineato Bonelli.