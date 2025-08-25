X
M.O., Conte: cibo per Gaza, aiutiamo la raccolta di Music for peace

| 26 Agosto 2025 00:05 | 0 commenti

Askanews
Roma, 25 ago. (askanews) – “Un altro raid dell’esercito israeliano su un ospedale a Gaza: 20 morti, tra cui 5 giornalisti. Oltre al genocidio in atto ormai siamo in una condizione di carestia, anche in base all’Integrated Food Security Phase Classification, il sistema di monitoraggio sostenuto dall’Onu: sono a rischio 500mila persone, 132mila bambini”. Lo ha scritto su Facebook il presidente del Movimento 5 stele, Giuseppe Conte.

“Mentre l’Europa e l’Italia rimangono vergognosamente fermi su embargo sulle armi e sanzioni al Governo criminale di Nethanyahu – ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio – continuiamo a fare tutto quel che si può per non lasciare soli i civili palestinesi, vittime di questa mattanza. A Genova ‘Music for peace’ si è mobilitata per raccogliere 40 tonnellate di generi alimentari in 5 giorni da portare a Gaza. Sosteniamoli, col contributo di tutti. Il M5S c’è”, ha concluso Conte.

