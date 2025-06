M.O., Conte: in piazza italiani che non accettano balbettii Meloni

Milano, 7 giu. (askanews) – “Noi non siamo complici. Siamo e saremo sempre dalla parte giusta. Stop genocidio a Gaza!”. Lo scrive sui social il presidente del M5s Giuseppe Conte, che parlando a margine della manifestazione per Gaza spiega: “È la piazza degli italiani che non accettano sia calpestato il diritto umanitario, e che la convenienza politica non possa spingersi come sta facendo il governo a fornire copertura politica e militare alla condotta criminale del governo Netanyahu. Una piazza che condanna l’ipocrisia di un governo che balbetta, ora che il clima internazionale sta cambiando. Ora che sono 16mila i bambini trucidati, diventano inaccettabili? È il balbettio di un goveno complice, e i cittadini dicono non siamo complici, stop al genocidio”.