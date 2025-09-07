M.O., Fratoianni (Avs): “fermiamo genocidio del popolo palestinese”

Milano, 7 set. (askanews) – “Dall’Italia arriva in questi giorni una straordinaria risposta di solidarietà e di partecipazione contro la vergogna a cui assistiamo da mesi e mesi. E questa sera anche da piazza Vittorio a Roma una protesta e una risposta significativa: fermiamo il genocidio del popolo palestinese”.

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti a margine del corteo partito a Roma da piazza Vittorio.

Anche una delegazione M5S, composta, tra gli altri, da Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera, e Francesco Silvestri, capogruppo M5S in commissione Esteri, sta manifestando a Roma in sostegno della Global Sumud Flotilla. “Siamo qui per augurare buon vento alla missione umanitaria Flotilla e per batterci contro il genocidio a Gaza”. Così in una nota il gruppo M5S alla Camera.