Roma, 15 ott. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si recherà presto in Libano. Lo ha confermato con un “sì” la stessa premier, a chi alla Camera le chiedeva se abbia in programma un viaggio nel Paese. Meloni si è recata a Montecitorio per consegnare il testo delle sue comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo.