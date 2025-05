M.O., Meloni sente Tajani: chiarimenti su Jenin e situazione Gaza

Roma, 21 mag. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, si è sentita oggi con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani con cui ha deciso di convocare l’ambasciatore di Israele a Roma.

Questo, viene spiegato, per avere “chiarimenti ufficiali” su quanto accaduto a Jenin ma anche per discutere, più in generale, della “drammatica situazione” nella Striscia di Gaza.