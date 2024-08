M.O., Nasrallah: non volevamo usare missili balistici, Israele mente

Roma, 25 ago. (askanews) – “Abbiamo lanciato oltre 300 razzi Katyusha durante gli attacchi di questa mattina, alle 5.15. Abbiamo anche lanciato per la prima volta droni dalla Bekaa”. Lo ha affermato in un discorso televisivo il leader di Hezbollah libanese, Hassan Nasrallah, secondo la sintesi delle sue parole pubblicata dal liveblog in inglese del quotidiano libanese L’Orient Le Jour. “Secondo le nostre informazioni, diversi droni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, ma il nemico, come al solito, rimane in silenzio al riguardo”, ha aggiunto.

“Le affermazioni israeliane secondo cui avrebbero distrutto i missili balistici sono bugie. Non avevamo intenzione – ha sostenuto ancora Nasrallah – di utilizzare tali munizioni in questa operazione, ma potremmo utilizzarle in futuro. Anche le accuse secondo cui Hezbollah intendeva lanciare 6.000 razzi e droni sono false”.