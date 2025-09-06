M.O., polizia di Londra arresta manifestanti pro Palestine Action

1 minuto per la lettura
Milano, 6 set. (askanews) – La polizia di Londra afferma di aver arrestato alcuni manifestanti anti-israeliani che sostengono Palestine Action. I manifestanti stanno marciando nel centro di Londra contro la guerra a Gaza. “Gli agenti hanno iniziato ad effettuare arresti per aver espresso sostegno all’organizzazione terroristica vietata Palestine Action durante la protesta organizzata da Defend Our Juries” si legge su X. Un gruppo di attivisti ebrei, Stop The Hate organizza una contro-manifestazione.
Ti potrebbe interessare anche:
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA