X
<
>

M.O., polizia di Londra arresta manifestanti pro Palestine Action

| 6 Settembre 2025 16:02 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Milano, 6 set. (askanews) – La polizia di Londra afferma di aver arrestato alcuni manifestanti anti-israeliani che sostengono Palestine Action. I manifestanti stanno marciando nel centro di Londra contro la guerra a Gaza. “Gli agenti hanno iniziato ad effettuare arresti per aver espresso sostegno all’organizzazione terroristica vietata Palestine Action durante la protesta organizzata da Defend Our Juries” si legge su X. Un gruppo di attivisti ebrei, Stop The Hate organizza una contro-manifestazione.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA