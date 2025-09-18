X
<
>

M.O., Salvini: sanzioni a Israele? Io credo nel dialogo

| 19 Settembre 2025 00:06 | 0 commenti

Video Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Brennero (Bz), 18 set. (askanews) – “Sanzioni ad Israele? Io sono d’accordo col dialogo e con la diplomazia”. Il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini risponde così ad una domanda sulle sanzioni ad Israele di cui sta discutendo l’Unione Europea.A margine della cerimonia al tunnel del Brennero, Salvini è tornato anche sul caso dell’ambasciatore russo salutato ad un ricevimento: “È incredibile che a sinistra si riesca a far polemica financo su un saluto ad un ambasciatore in una sede diplomatica… Io lavoro per avvicinare, non per allontanare. Magari qualcuno in Europa preferisce armarsi e partire, io preferisco dialogare con tutti. Spero che le morti di civili innocenti cessino il prima posssibile, punto. E ribadisco il sacrosanto diritto all’esistenza e alla difesa dello Stato di Israele”, ha aggiunto tornando sul tema del Medio Oriente.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA