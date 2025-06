M.O., Schlein: governo Italia agisca, basta parole. Fermare massacro

Roma, 7 giu. (askanews) – “Questa è un’Italia che non tace ma che vuole manifestare per la pace, per i diritti di due popoli e due Stati a vedersi riconosciuti e vivere, convivere pacificamente in sicurezza. Quindi è il successo di una manifestazione che da subito è stata convocata da tre forze politiche su una piattaforma molto chiara e molto sentita nella società italiana. La richiesta forte di un cessate il fuoco, di liberare tutti gli ostaggi ancora nelle mani dei terroristi di Hamas, la richiesta di un riconoscimento dello Stato di Palestina”. Lo ha sottolineato la segretaria dem Elly Schlein a margine della manifestazione di Pd, M5S e Avs a Roma per Gaza e il Medio Oriente.

“Del resto – ha proseguito – l’hanno già fatto la Spagna, l’Irlanda, la Norvegia si appresta a farlo anche la Francia. Questa piazza chiede questo, chiede al governo italiano all’Unione Europea e alla comunità internazionale di agire. Non è il tempo delle parole, ma delle azioni concrete e di riuscire a fermare questo massacro e riuscire a fermare il governo di estrema destra di Netanyahu”.