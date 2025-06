M.O., Tajani: Adam e sua madre in Italia, saremo a loro fianco

Roma, 12 giu. (askanews) – “Adam e la sua mamma sono arrivati in Italia da Gaza. Con loro altri 17 bambini e 55 familiari. Saremo al loro fianco, offrendogli le migliori cure negli ospedali italiani. Vogliamo fare sempre di più per aiutare la popolazione palestinese, per questo il nostro impegno per la pace è e sarà sempre più forte”. Lo ha scritto in un post su X (ex Twitter) il ministro degli Esteri Antonio Tajani, pubblicando anche una foto di Adam all’arrivo a Linate, dove lo ha accolto, regalandogli un pallone.

“Un grazie speciale – ha scritto Tajani – alle strutture sanitarie che li accoglieranno e a quanti, con il loro lavoro, rendono possibili queste operazioni, dando a queste persone nuove prospettive di vita”.