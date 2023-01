Malagò “A Parigi medaglie anche da sport di squadra”

ROMA (ITALPRESS) – “Alle Olimpiadi abbiamo vinto 57 medaglie tra Tokyo e Pechino, una roba mostruosa. Ma c’è l’amaro in bocca per non aver preso medaglie negli sport di squadra riconosciuti maggiormente come tali. Quando vinci nel calcio, nella pallavolo, nel basket o nella pallanuoto ti dà un’ aura diversa e prestigio. Vedrete che a Parigi interromperemo tutto questo”. Lo ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante “Allenare l’Azzurro”, seminario organizzato dalla FIP al Salone d’Onore del Coni. “Ho sempre detto che i risultati raggiunti dallo sport italiano arrivano perchè siamo competenti e abbiamo dei grandi tecnici – ha aggiunto Malagò – Basta vedere una cosa: noi esportiamo tecnici in tutto il mondo. Facciamo più difficoltà a esportare giocatori e questo fa riflettere”.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).